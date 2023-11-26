Из-за разбушевавшейся стихии в Крыму могут остановить движение по Крымскому мосту.
В случае сильного ветра на Крымском мосту планируют ввести ограничение скорости для транспорта. При усилении ветра мост временно перекроют.
Паромная переправа заблаговременно остановлена.
Синоптики прогнозируют штормовую угрозу. Высота волны может достигать 10 метров.
Крымчане публикуют в социальных сетях кадры с бушующем морем.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.