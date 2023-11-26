Anadolu: в Турции моря вышли из берегов после ливня и затопили крупные города

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря в Турции, приводя к наводнениям крупных городов, таких как Измир и Анталья, сообщает агентство Anadolu.

Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

Согласно данным газеты Hürriyet, Главное управление метеорологии Турции и Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) выпустили экстренные предупреждения для 64 из 81 провинции Турции. В 44 провинциях объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности, в еще 20 провинциях — "желтый".

Предупреждения подобного рода ранее были распространены в 76 турецких провинциях, по информации газеты Milliyet.

В результате природного бедствия в Измире в районах Каршияка и Конак затоплены прибрежные зоны, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.

Наводнение в Турции сегодня город Измир оказался под водой