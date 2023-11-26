Anadolu: в Турции моря вышли из берегов после ливня и затопили крупные города

Из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря в Турции, приводя к наводнениям крупных городов, таких как Измир и Анталья, сообщает агентство Anadolu.
Согласно данным газеты Hürriyet, Главное управление метеорологии Турции и Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) выпустили экстренные предупреждения для 64 из 81 провинции Турции. В 44 провинциях объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности, в еще 20 провинциях — "желтый".
Предупреждения подобного рода ранее были распространены в 76 турецких провинциях, по информации газеты Milliyet.
В результате природного бедствия в Измире в районах Каршияка и Конак затоплены прибрежные зоны, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.