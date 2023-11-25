Пропавший в Москве парень сбежал в Калужскую область ради внимания девушки

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Юноша, которого несколько часов разыскивали на "Лосином острове" вместе с собакой и коптером, обнаружен живым и невредимым.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Оказалось, что после ссоры с девушкой он внезапно решил уйти в Обнинск, не предупредив никого о своих намерениях. Выяснилось, что 23-летний Иван, оставивший свой автомобиль у леса и предсмертную записку, обманул общественность, сообщает Telegram-канал SHOT.

Недавно он связался с родными через WhatsApp, сообщив, что находится в Калужской области. По всей видимости, парень решил привлечь к себе внимание и заставить свою возлюбленную переживать.

В связи с этим спасатели завершили поисковую операцию.