Пропавший в Москве парень сбежал в Калужскую область ради внимания девушки

Юноша, которого несколько часов разыскивали на "Лосином острове" вместе с собакой и коптером, обнаружен живым и невредимым.
Оказалось, что после ссоры с девушкой он внезапно решил уйти в Обнинск, не предупредив никого о своих намерениях. Выяснилось, что 23-летний Иван, оставивший свой автомобиль у леса и предсмертную записку, обманул общественность, сообщает Telegram-канал SHOT.
Недавно он связался с родными через WhatsApp, сообщив, что находится в Калужской области. По всей видимости, парень решил привлечь к себе внимание и заставить свою возлюбленную переживать.
В связи с этим спасатели завершили поисковую операцию.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.