Восемь человек вытащили из раскорёженной после ДТП легковушки в Ингушетии

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пятеро детей и трое взрослых едва не погибли при столкновении двух автомобилей в Ингушетии.

Фото: МВД по Ингушетии

Инцидент произошёл в 17.30 на федеральной трассе "Кавказ". Об этом в своём Telegram-канале сообщило региональное МВД.

"По предварительным данным, водитель автомашины "Нива-2121", выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-21115", — говорится в сообщении.

Серьёзные травмы получили владелец "пятнадцатой" и семеро его пассажиров. Уточняется, что среди пострадавших пятеро детей.