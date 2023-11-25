Пятеро детей и трое взрослых едва не погибли при столкновении двух автомобилей в Ингушетии.
Инцидент произошёл в 17.30 на федеральной трассе "Кавказ". Об этом в своём Telegram-канале сообщило региональное МВД.
"По предварительным данным, водитель автомашины "Нива-2121", выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-21115", — говорится в сообщении.
Серьёзные травмы получили владелец "пятнадцатой" и семеро его пассажиров. Уточняется, что среди пострадавших пятеро детей.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.