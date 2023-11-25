Москвич пропал после выяснения отношений со своей девушкой.
23-летний Иван с возлюбленной сильно повздорил в пятницу. Уже после полуночи смартфон молодого человека оказался выключен. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
В субботу близ парка "Лосиный остров" найден служебный автомобиль парня. В салоне машины записка: "Я в лесу, я мёртв, простите".
Теперь автора послания с загадочным содержанием ищут спасатели и поисковики.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.