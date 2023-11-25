"Я в лесу, я мёртв": автора загадочной записки ищут в Москве

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвич пропал после выяснения отношений со своей девушкой.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

23-летний Иван с возлюбленной сильно повздорил в пятницу. Уже после полуночи смартфон молодого человека оказался выключен. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В субботу близ парка "Лосиный остров" найден служебный автомобиль парня. В салоне машины записка: "Я в лесу, я мёртв, простите".

Теперь автора послания с загадочным содержанием ищут спасатели и поисковики.