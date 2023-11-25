Три человека попали в больницу после наезда автомобиля в Москве.
По информации, опубликованной в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, авария произошла на Открытом шоссе близ дома 12, строения 2. За рулём BMW находилась девушка.
Автолюбительница не справилась с управлением и заехала на тротуар. На пути у многотонной иномарки оказались три пешехода.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода — две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение", — сообщили в ведомстве.
Чтобы выяснить все детали инцидента, дорожные полицейские организовали проверку.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.