Москвичка на BMW съехала на тротуар и сбила трёх пешеходов

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три человека попали в больницу после наезда автомобиля в Москве.

Фото: https://tomiks33.ru

По информации, опубликованной в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, авария произошла на Открытом шоссе близ дома 12, строения 2. За рулём BMW находилась девушка.

Автолюбительница не справилась с управлением и заехала на тротуар. На пути у многотонной иномарки оказались три пешехода.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода — две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение", — сообщили в ведомстве.

Чтобы выяснить все детали инцидента, дорожные полицейские организовали проверку.