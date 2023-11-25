В Миассе активно ищут свидетелей погрома на кладбище

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Миассе (Челябинская область) правоохранительные органы активно разыскивают свидетелей инцидента на местном кладбище, сообщает местное управление МВД. По информации ведомства, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 ноября на территории северного кладбища. Преступники подожгли одну из могил участника СВО и нанесли повреждения другим.

Фото: openverse by Pure_nutter is licensed under CC BY-SA 2.0

Полиция призывает граждан, у которых есть какие-либо записи произошедшего, обратиться в ближайшее отделение. Также просьба предоставить видеозаписи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо кладбища той ночью, если на них запечатлен огонь или дым, сообщает kursdela.biz.

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