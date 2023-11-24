В Северной столице сотрудники ФСБ задержали полковника юстиции, руководителя следственного отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игоря Шиховцева.
Арест произошёл вечером 24 ноября у здания ГСУ ГУ МВД, которое расположено на Лиговском проспекте. Игорь Шиховцов находился в своём автомобиле. Операция проводилась оперативниками Управления "М" УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
По информации петербургской интернет-газеты "Фонтанка", Шиховцову перечислили 8 млн руб. за услуги, связанные с уголовным делом, которое вело его подразделение. Также журналистам удалось выяснить, что расследование данного дела касалось экономической статьи и имело отношение к крупному объекту в Петербурге, принадлежащему Смольному.
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