В Санкт-Петербурге задержан руководитель следственного отдела ГУ МВД

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Северной столице сотрудники ФСБ задержали полковника юстиции, руководителя следственного отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игоря Шиховцева.

Фото: commons.wikimedia.org

Арест произошёл вечером 24 ноября у здания ГСУ ГУ МВД, которое расположено на Лиговском проспекте. Игорь Шиховцов находился в своём автомобиле. Операция проводилась оперативниками Управления "М" УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

По информации петербургской интернет-газеты "Фонтанка", Шиховцову перечислили 8 млн руб. за услуги, связанные с уголовным делом, которое вело его подразделение. Также журналистам удалось выяснить, что расследование данного дела касалось экономической статьи и имело отношение к крупному объекту в Петербурге, принадлежащему Смольному.