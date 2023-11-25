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В Петербурге школьник нечаянно выстрелил себе в лицо из ракетницы

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Происшествия

В Санкт-Петербурге подросток получил серьёзные травмы в результате несчастного случая с сигнальной ракетницей.

В Петербурге школьник нечаянно выстрелил себе в лицо из ракетницы
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Инцидент произошёл 24 ноября в Калининском районе города, когда 15-летний парень манипулировал ракетницей, и в какой-то момент она случайно выстрелила ему в лицо. Пострадавшего доставили в одну из детских больниц Петербурга на скорой помощи.

Врачи выявили у подростка рваные раны, серьёзные повреждения глаза, а также подозрение на контузию. Сотрудники больницы уведомили полицию о произошедшем случае, сообщает информационный портал "Фонтанка".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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