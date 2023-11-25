В Петербурге школьник нечаянно выстрелил себе в лицо из ракетницы

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге подросток получил серьёзные травмы в результате несчастного случая с сигнальной ракетницей.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Инцидент произошёл 24 ноября в Калининском районе города, когда 15-летний парень манипулировал ракетницей, и в какой-то момент она случайно выстрелила ему в лицо. Пострадавшего доставили в одну из детских больниц Петербурга на скорой помощи.

Врачи выявили у подростка рваные раны, серьёзные повреждения глаза, а также подозрение на контузию. Сотрудники больницы уведомили полицию о произошедшем случае, сообщает информационный портал "Фонтанка".