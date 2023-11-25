В Санкт-Петербурге подросток получил серьёзные травмы в результате несчастного случая с сигнальной ракетницей.
Инцидент произошёл 24 ноября в Калининском районе города, когда 15-летний парень манипулировал ракетницей, и в какой-то момент она случайно выстрелила ему в лицо. Пострадавшего доставили в одну из детских больниц Петербурга на скорой помощи.
Врачи выявили у подростка рваные раны, серьёзные повреждения глаза, а также подозрение на контузию. Сотрудники больницы уведомили полицию о произошедшем случае, сообщает информационный портал "Фонтанка".
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