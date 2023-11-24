В Свердловской области ребёнок утонул в бассейне во время тренировки по плаванию

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 24 ноября в бассейне физкультурно-спортивного комплекса в Полевском произошла трагедия — утонул 12-летний ребёнок, который посещал групповые тренировки по плаванию. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что инструктор был на рабочем месте и заметил мальчика под водой. Он достал пострадавшего и сделал искусственное дыхание.

"Медицинским персоналом учреждения и сотрудниками скорой помощи мальчику оказана первичная медицинская помощь, однако ребёнка реанимировать не удалось", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проведет проверку работы инструкторов и того, насколько быстро мальчику оказали первую помощь.

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