Вечером 24 ноября в бассейне физкультурно-спортивного комплекса в Полевском произошла трагедия — утонул 12-летний ребёнок, который посещал групповые тренировки по плаванию. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что инструктор был на рабочем месте и заметил мальчика под водой. Он достал пострадавшего и сделал искусственное дыхание.
"Медицинским персоналом учреждения и сотрудниками скорой помощи мальчику оказана первичная медицинская помощь, однако ребёнка реанимировать не удалось", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проведет проверку работы инструкторов и того, насколько быстро мальчику оказали первую помощь.
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