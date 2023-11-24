Лежавшего в коме военнослужащего СВО Андрея Мозгового обокрали на 1,2 млн рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семья бойца СВО, находившегося в коме после тяжёлого ранения, сообщила о краже 1,2 млн рублей с его карточки. Банк отказал в помощи родным военнослужащего Андрея Мозгового

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Родственники долго не могли найти мужчину и обнаружили его в московском госпитале в состоянии комы. В то время сестра Мозгового неоднократно обращалась в банк с просьбой заблокировать карту или проверить, не было ли мошеннических операций. У неё возникли подозрения о возможной краже с карты.

"Не разрешили этого сделать (заблокировать карту). Мы сказали, что он в коме в больнице, а нам говорят: когда принесёте свидетельство о смерти, тогда и заблокируем. А пока он жив, только он сам может это сделать", — сообщила мать военного Ирина Николаевна.

Мать и сестра мужчины не получили от банка никаких рекомендаций о том, как поступить в такой ситуации, пишет ИА Regnum.

Кроме того, после того, как семья бойца обратилась в кредитную организацию за помощью, начались списания с его карты на неизвестные счета.

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