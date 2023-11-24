Пристав оштрафован судом за похищение средств и имущества у жителя Белгорода

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Помимо мошенничества, сотрудника УФССП привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. Суд признал виновным пристава, по информации, предоставленной региональным управлением ФСБ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По решению суда установлено, что пристав-исполнитель в Старооскольском горокруге похитил деньги и имущество местного жителя. В отношении сотрудника УФССП возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Фигуранта суд признал виновным и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать определенные должности в течение двух лет.

Противоправную деятельность удалось предотвратить благодаря действиям сотрудников регионального управления ФСБ, сообщает bel.ru.