Юную жительницу Санкт-Петербурга ищут с 14 ноября.
Виктория ушла на прогулку, и уже 10 сутки о ней ничего не известно. Об этом со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" пишет 78. RU.
По информации издания, с просьбой найти несовершеннолетнюю дочь к правоохранителям обратилась мама пропавшей.
К слову, девочка уже несколько раз уходила из родительского дома. Ее поставили на учет в Отделение по делам несовершеннолетних.
Уточняется, что Викторию в последний раз видели в серой куртке, она выглядит на 16 лет, её рост — 1,55 метра, одна половина волос окрашена в чёрный цвет, другая — в белый.
Всех, кто знает о местонахождении школьницы, просят позвонить по номеру горячей линии спасательного отряда: 8 (800) 700-54-52.
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