В Петербурге школьница исчезла при загадочных обстоятельствах

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Юную жительницу Санкт-Петербурга ищут с 14 ноября.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Виктория ушла на прогулку, и уже 10 сутки о ней ничего не известно. Об этом со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" пишет 78. RU.

По информации издания, с просьбой найти несовершеннолетнюю дочь к правоохранителям обратилась мама пропавшей.

К слову, девочка уже несколько раз уходила из родительского дома. Ее поставили на учет в Отделение по делам несовершеннолетних.

Уточняется, что Викторию в последний раз видели в серой куртке, она выглядит на 16 лет, её рост — 1,55 метра, одна половина волос окрашена в чёрный цвет, другая — в белый.

Всех, кто знает о местонахождении школьницы, просят позвонить по номеру горячей линии спасательного отряда: 8 (800) 700-54-52.