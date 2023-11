В результате конфликта в общественном транспорте в Екатеринбурге одна женщина была госпитализирована. Инцидент произошёл, когда трамвай подъезжал к остановке "Кузнецова". В салоне возник спор между беременной и другой пассажиркой, в ходе которого последняя ударила ожидающую ребёнка женщину в живот. Причина конфликта пока неизвестна.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.