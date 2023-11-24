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Жительница Екатеринбурга ударила беременную женщину в живот

Происшествия

В результате конфликта в общественном транспорте в Екатеринбурге одна женщина была госпитализирована. Инцидент произошёл, когда трамвай подъезжал к остановке "Кузнецова". В салоне возник спор между беременной и другой пассажиркой, в ходе которого последняя ударила ожидающую ребёнка женщину в живот. Причина конфликта пока неизвестна.

Жительница Екатеринбурга ударила беременную женщину в живот
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Трамвай пришлось остановить, чтобы вызвать скорую помощь для пострадавшей. В результате произошедшего образовались пробки на дорогах. Медики, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшую для дальнейшего обследования и оказания помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства этого инцидента

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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