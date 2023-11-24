В Москве второклассников отправили к психиатру после попытки соития в туалете

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Второклассников из московской гимназии, входящей в топ-100 столичных школ, отправили на обязательное психиатрическое обследование. Причиной стал инцидент в туалете в Международный день сирот, когда они попытались заняться сексом.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Мальчик и девочка обменивались записками во время уроков, в которых школьник признавался в любви и, по словам девочки, предлагал "поступить как взрослые". 13 ноября она взяла парня за руку, чтобы уйти в туалет во время перемены. Однако их заметили, сообщает Telegram-канал Baza.

Впоследствии девочка рассказала школьному психологу, что подобные предложения от её друга поступали несколько раз, и хотя она изначально отказывалась, на этот раз не смогла устоять.

Сейчас психиатр занимается этим случаем вместе с родителями детей.

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