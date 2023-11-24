По данным ТГ-канала, 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК совершил диверсию накануне. Подойдя к зданию комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов и кинул бутылку в дверь. Она отскочила от двери здания и упала в снег. Несостоявшийся «террорист» был задержан.
Как удалось выяснить позже, пожилой человек стал очередной жертвой мошенников. Причём злоумышленники применили уже проверенную схему. Они позвонили с неизвестного номера и представились "следователем Таганского ОВД". Лжесиловики сообщили, что на культурного деятеля оформлены два больших кредита на сумму 350 тысяч и полтора миллиона рублей. Они сразу предложили выход. Чтобы долг был погашен, худрук должен был выполнять их инструкции. Теперь он может получить реальный срок лишения свободы.
Символ мог появится между апрелем и августом 2023 года.