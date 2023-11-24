Худрук ансамбля в Перми стал жертвой мошенников, теперь ему самому грозит реальный срок

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным ТГ-канала, 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК совершил диверсию накануне. Подойдя к зданию комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов и кинул бутылку в дверь. Она отскочила от двери здания и упала в снег. Несостоявшийся «террорист» был задержан.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Как удалось выяснить позже, пожилой человек стал очередной жертвой мошенников. Причём злоумышленники применили уже проверенную схему. Они позвонили с неизвестного номера и представились "следователем Таганского ОВД". Лжесиловики сообщили, что на культурного деятеля оформлены два больших кредита на сумму 350 тысяч и полтора миллиона рублей. Они сразу предложили выход. Чтобы долг был погашен, худрук должен был выполнять их инструкции. Теперь он может получить реальный срок лишения свободы.