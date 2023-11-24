ОМОН устроил "облаву" на склады Wilberires: возможны перебои с доставкой заказа

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На складе Wildberries в Электростали в Московской области сотрудники ОМОНа проводят операцию по выявлению уклонистов от армии и нелегальных мигрантов. Действия силовиков начались сегодня утром, совместно с сотрудниками УФМС, примерно в 7 часов.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По информации от SHOT, в рамках миграционного рейда проверяется легальный статус пребывания граждан, а также выявляются граждане России, уклоняющиеся от прохождения срочной военной службы и не явившиеся в военкомат после получения повестки. Проведение подобных операций может повлечь за собой временные трудности с отгрузкой товаров.

Стоит отметить, что подобная проверка уже проводилась на складе Wildberries в Белой Даче примерно два месяца назад, в результате чего 60 человек были доставлены в военкоматы.

Ранее также мы писали, что в Воронеже в ресторане раздали повестки военкомата представителям одной из местных диаспор.

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