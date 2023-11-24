На складе Wildberries в Электростали в Московской области сотрудники ОМОНа проводят операцию по выявлению уклонистов от армии и нелегальных мигрантов. Действия силовиков начались сегодня утром, совместно с сотрудниками УФМС, примерно в 7 часов.
По информации от SHOT, в рамках миграционного рейда проверяется легальный статус пребывания граждан, а также выявляются граждане России, уклоняющиеся от прохождения срочной военной службы и не явившиеся в военкомат после получения повестки. Проведение подобных операций может повлечь за собой временные трудности с отгрузкой товаров.
Стоит отметить, что подобная проверка уже проводилась на складе Wildberries в Белой Даче примерно два месяца назад, в результате чего 60 человек были доставлены в военкоматы.
Ранее также мы писали, что в Воронеже в ресторане раздали повестки военкомата представителям одной из местных диаспор.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.