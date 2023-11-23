В Москве девушка заработала более миллиона, выдумав существование ребёнка. Девушка придумала, что у неё есть дочь, и в течение 9 лет получала социальные пособия на её уход.
Хава Бибулатова разработала в 2014 план, в рамках которого она подделала свидетельство о рождении дочери, дав ей имя Люба Адамовна, и представила все фальшивые документы в социальную защиту Басманного района.
В результате этого "молодой матери" были назначены социальные пособия на уход за ребёнком. Обман раскрылся только этой осенью, сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушку задержали полицейские. Общая сумма, полученная Бибулатовой за эти годы, составила около 1,2 миллиона рублей.
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