Московская ученица воткнула скальпель в спину своего одноклассника во время урока из-за того, что тот раскачивался на стуле и мешал ей.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, 13-летний мальчик получил травму в школе №2025 на улице Большая Очаковская во время урока литературы. Парень раскачивался на стуле, ударяясь о парту своей соседки, что вызывало у неё дискомфорт и раздражение. Несмотря на просьбы прекратить, он продолжал своё поведение.
Для того чтобы успокоить своего одноклассника, девочка сначала начала колоть его карандашом. Однако это не привело к желаемому результату, и тогда она вспомнила о находившемся в её пенале художественном ноже, который она забыла сдать после предыдущего урока, где использовали ножи для резки материалов. Этот инструмент она вонзила в спину своего соседа.
Шокированный семиклассник с скальпелем в спине побежал в медицинский кабинет, откуда его отправили в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, поскольку врачи оперативно обработали колото-резаную рану и отпустили его домой.
В данный момент полиция расследует подробности этого инцидента. Сотрудники выясняют, почему учительница не проверила, чтобы все ученики сдали художественные ножи после урока, а также как вторая учительница реагировала на поведение мальчика, который мешал своей однокласснице.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.