Мурманская область на повышенной готовности: реакция на решение Финляндии

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ответ на новое решение финских властей о закрытии пограничных пунктов, Мурманская область ввела режим повышенной готовности. Об этом губернатор сообщил в своем в Telegram-канале.

Финляндия объявила о закрытии всех восточных пограничных переходов с Россией, за исключением пункта Лотта (Райя-Йосепи), который граничит с Мурманской областью. Об этом сообщает karelinform.ru.

В свете текущей ситуации губернатор области, Андрей Чибис, объявил о введении режима повышенной готовности. Эта мера принята для эффективного управления последствиями изменений на границе и обеспечения безопасности региона.

Финляндия-РФ: Мурманская область вводит режим повышенной готовности на границе