Мурманская область на повышенной готовности: реакция на решение Финляндии

В ответ на новое решение финских властей о закрытии пограничных пунктов, Мурманская область ввела режим повышенной готовности. Об этом губернатор сообщил в своем в Telegram-канале.
Финляндия объявила о закрытии всех восточных пограничных переходов с Россией, за исключением пункта Лотта (Райя-Йосепи), который граничит с Мурманской областью. Об этом сообщает karelinform.ru.
В свете текущей ситуации губернатор области, Андрей Чибис, объявил о введении режима повышенной готовности. Эта мера принята для эффективного управления последствиями изменений на границе и обеспечения безопасности региона.
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