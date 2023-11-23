В пригороде Москвы произошла трагедия, которая привела к смерти пожилой женщины. Её дочь пристегнула мать ремнём к батарее и уехала по своим делам.
Инцидент произошёл в квартире в городе Королёв. Женщина проживала вместе со своей 78-летней матерью, которая нуждалась в посторонней помощи из-за проблем с передвижением. Чтобы она не получила травмы, пока её дочь была не дома, её пристегнули к батарее ремнём. Однако, когда ухаживающая за престарелой вернулась домой вечером, она обнаружила, что её мать умерла. Женщина вызвала скорую помощь и сбежала из дома.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают сбежавшую, а тело погибшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
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