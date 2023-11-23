Авария на мосту через Ниагару: версии и официальные заявления

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФБР не выявило признаков теракта в результате взрыва Bentley на мосту через Ниагарский водопад.

Фото: The Buffalo News by Derek Gee

Вчера вечером pravda.ru разместила материал о закрытии автомобильного моста через Ниагарский водопад из-за взрыва. Сегодня появились комментарии по поводу инцидента от агента ФБР Мэтью Миралья, который занимается расследованием.

Во время пресс-конференции сотрудник бюро расследований сообщил, что на месте событий следов взрывчатых веществ не обнаружено. Дело передано местной полиции, произошедшее рассматривается как ДТП.

Примечательно, что в своей речи Миралья говорил об автомобиле Bentley, который двигался по мосту через Ниагарский водопад, в то время как вчера некоторые СМИ писали о машине марки Mercedes. Также Мэтью Миралья отметил, что агенты ФБР проверили соцсети водителя Bentley и не обнаружили ничего, что могло бы указывать на террористический характер случившегося.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и представитель прокуратуры также подтвердили отсутствие признаков терроризма.

Взрыв произошёл на американской стороне Радужного моста над Ниагарой. Погибли водитель и его жена. Семейная пара планировала посетить концерт группы KISS, но, узнав об отмене мероприятия, решила направиться в казино на территории США.

По свидетельству очевидцев, автомобиль двигался с большой скоростью, врезался в ограждение, взорвался и загорелся. После этого четыре пограничных перехода между Канадой и США были временно закрыты, а в аэропорту Буффало Ниагара начались проверки всех машин.