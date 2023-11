Роскачество выявило патогенные бактерии в пельменях

Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — "Горячая штучка", "Вкусвилл", "Стародворье", "Мясной дворик" и Тураково. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация.

Фото: openverse by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0