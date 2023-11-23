Роскачество выявило патогенные бактерии в пельменях

Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — "Горячая штучка", "Вкусвилл", "Стародворье", "Мясной дворик" и Тураково. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация.

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"В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции "Вкусвилл" обнаружены листерии, а в продукции "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково" — сальмонеллы", — уточняется в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В некоторых видах пельменей также была обнаружена кишечная палочка.

Листерия и Сальмонеллы являются возбудителями различных заболеваний для человека. Бактерии могут затрагивать печень, мозг и желудок. Также они являются довольно устойчивыми к внешней среде.

Причиной, по которой бактерии могли попасть в пельмени, отмечают несоответствие санитарных условий на предприятиях.

Эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в пельменях