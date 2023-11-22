Пассажирка рейса Frontier Airlines разделась прямо в центре салона самолёта

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирка, летящая авиакомпанией Frontier Airlines, на глазах у всего самолёта разделась, демонстрируя свою готовность немедленно справить нужду прямо на месте.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как пишет Daily Mail, женщина повела себя неадекватно, когда воздушное судно собиралось идти на посадку. Стюардессы закрыли туалет, однако одна из пассажирок в этот момент срочно захотела во что бы то ни стало попасть в закрытую уборную. Стюардессы объяснили, что по правилам женщина во время захода самолёта на посадку воспользоваться туалетом не может.

Пассажирка не согласилась с бортпроводниками, и в знак протеста разделась, стоя прямо в центре салона. Со спущенными штанами она присела в проходе, намереваясь помочиться. Замечания других пассажиров женщина проигнорировала, отметив, что ей всё равно, что они говорят.

Однако потом пассажирка решила надеть штаны обратно. А после того, как самолёт приземлился, авиахулиганку уже ждал наряд полиции.