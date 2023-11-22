Пассажирка, летящая авиакомпанией Frontier Airlines, на глазах у всего самолёта разделась, демонстрируя свою готовность немедленно справить нужду прямо на месте.
Как пишет Daily Mail, женщина повела себя неадекватно, когда воздушное судно собиралось идти на посадку. Стюардессы закрыли туалет, однако одна из пассажирок в этот момент срочно захотела во что бы то ни стало попасть в закрытую уборную. Стюардессы объяснили, что по правилам женщина во время захода самолёта на посадку воспользоваться туалетом не может.
Пассажирка не согласилась с бортпроводниками, и в знак протеста разделась, стоя прямо в центре салона. Со спущенными штанами она присела в проходе, намереваясь помочиться. Замечания других пассажиров женщина проигнорировала, отметив, что ей всё равно, что они говорят.
Однако потом пассажирка решила надеть штаны обратно. А после того, как самолёт приземлился, авиахулиганку уже ждал наряд полиции.
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