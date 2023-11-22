Пранкеры Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту, притворившись Зеленским, и услышали гимн Украины

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что говорили по телефону с певцом Эдуардом Шарлотом, выдав себя за украинского лидера Владимира Зеленского.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

По словам пранкеров, в ходе беседы Шарлот исполнил украинский гимн и проговорил русофобскую речёвку, будучи уверенным, что имеет дело с Зеленским.

"Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о "москалях", думая, что с ним разговаривает "Зеленский", - написали Вован и Лексус в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что по решению Ленинского райсуда Санкт-Петербурга Шарлот получил 13 суток административного ареста за то, что позволил себе нецензурно выражаться в публичном месте.

Летом этого года Шарлот снял видео, на котором он сжёг свой российский паспорт, заявив, что не считает себя больше гражданином РФ. Однако в ноябре певец собирал деньги у подписчиков, чтобы вернуться обратно в Россию.

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