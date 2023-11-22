ФСБ провела ликвидацию нарколаборатории в Тюменской области

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Сотрудники Российского управления федеральной службы безопасности (РУФСБ) в Тюменской области прекратили деятельность нарколаборатории на территории региона.

Фото: Openverse by National Crime Agency is licensed under CC BY 2.0

Представители ведомства пояснили, что два жителя Тюменского района были замешаны в производстве наркотиков. В результате проведенных обысков у них было обнаружено 4,7 кг мефедрона, а также оборудование для его изготовления.

На текущий момент возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Один из задержанных был помещен под стражу, в то время как его компаньону был назначен домашний арест. Обоим подсудимым может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает tmn.aif.ru.