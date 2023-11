Группа жителей Новосибирска, занимавшаяся незаконным оборотом этилового спирта, была задержана сотрудниками ФСБ. Трое нарушителей изготавливали и распространяли этиловый спирт без соответствующих разрешений на складах, расположенных в Калининском районе. Они поставляли контрафактный продукт заказчикам или сохраняли его для последующего использования.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.