ФСБ поймала контрабандистов спирта в Новосибирске

Группа жителей Новосибирска, занимавшаяся незаконным оборотом этилового спирта, была задержана сотрудниками ФСБ. Трое нарушителей изготавливали и распространяли этиловый спирт без соответствующих разрешений на складах, расположенных в Калининском районе. Они поставляли контрафактный продукт заказчикам или сохраняли его для последующего использования.

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В рамках проведенной оперативно-разыскной операции была осуществлена "проверочная закупка", в результате которой у одного из подозреваемых было куплено 10 тысяч литров неотмеченного спирта на сумму более 1,3 миллиона рублей. Также при обыске складских помещений было изъято 23 тысячи 600 литров неотмеченного спирта общей стоимостью около 3 миллионов рублей, а также оборудование и канистры для розлива.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта продукции без маркировки в особо крупном размере, сообщает atas.info.