Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделка между Израилем и ХАМАСом может повториться в ноябре
Ни единой копейки: казахстанский клуб задолжал футболистам
Попавшие под санкции танкеры "Совкомфлота" остановились: ограничения США обжалуют
Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей
Fatto Quotidiano: единственным оружием, которое могло спасти Украину, были переговоры
Гинеколог Идашкина объяснила, зачем женщинам 40+ прививаться от ВПЧ
Бизнесмен Усатый просит Путина лишить его российского гражданства
Суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу
Адвокат отметил отсутствие защиты покупателей онлайн-курсов в России

ФСБ поймала контрабандистов спирта в Новосибирске

Происшествия

Группа жителей Новосибирска, занимавшаяся незаконным оборотом этилового спирта, была задержана сотрудниками ФСБ. Трое нарушителей изготавливали и распространяли этиловый спирт без соответствующих разрешений на складах, расположенных в Калининском районе. Они поставляли контрафактный продукт заказчикам или сохраняли его для последующего использования.

ФСБ поймала контрабандистов спирта в Новосибирске
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках проведенной оперативно-разыскной операции была осуществлена "проверочная закупка", в результате которой у одного из подозреваемых было куплено 10 тысяч литров неотмеченного спирта на сумму более 1,3 миллиона рублей. Также при обыске складских помещений было изъято 23 тысячи 600 литров неотмеченного спирта общей стоимостью около 3 миллионов рублей, а также оборудование и канистры для розлива.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта продукции без маркировки в особо крупном размере, сообщает atas.info.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга
Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"
Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства
Джигурда: фигуристка Загитова — самая сексуальная спортсменка России
Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД
Орбан: Евросоюз может остаться один на один с конфликтом на Украине
Стоматолог рассказал о спасении зубов от кариеса: зубная паста с фтором, морковь и яблоки
Главный терапевт РФ Драпкина назвала продукт, снижающий вес и сахар
Мошенничество и не только: как украинцы вынуждают россиян совершать преступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников