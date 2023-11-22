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Украинка объявила в Сети сбор денег, чтобы вывезти мужа с Украины к ней за границу

Происшествия

Гражданка Украины Кристина, желающая вывезти своего супруга с территории Незалежной, поняла, что своими силами в данном случае справиться не получится, и объявила сбор денежных средств в Сети.

Украинка объявила в Сети сбор денег, чтобы вывезти мужа с Украины к ней за границу
Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Женщина организовала сбор донатов на вывоз супруга на одной из американских краунфандинговых платформ Gofundme, пояснив, что делает это ради того, чтобы воссоединиться со своим супругом в Португалии, где она сейчас находится.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", сама Кристина приехала в Лиссабон ещё в феврале 2022 года.

"Я хотела спасти свою жизнь, надеясь и молясь, чтобы ее муж тоже скоро сбежал", — объяснила украинка.

Однако супруг Кристины так до сих пор и не смог к ней приехать с Украины.

Девушка пояснила, что возможность привезти мужа в Лиссабон есть, однако это стоит дорого, и сама семейная пара необходимую сумму не потянет. Кристина отметила, что ей не хватает 3500 евро.

На данный момент украинке уже прислали три доната общей суммой 230 евро.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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