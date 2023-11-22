Гражданка Украины Кристина, желающая вывезти своего супруга с территории Незалежной, поняла, что своими силами в данном случае справиться не получится, и объявила сбор денежных средств в Сети.
Женщина организовала сбор донатов на вывоз супруга на одной из американских краунфандинговых платформ Gofundme, пояснив, что делает это ради того, чтобы воссоединиться со своим супругом в Португалии, где она сейчас находится.
Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", сама Кристина приехала в Лиссабон ещё в феврале 2022 года.
"Я хотела спасти свою жизнь, надеясь и молясь, чтобы ее муж тоже скоро сбежал", — объяснила украинка.
Однако супруг Кристины так до сих пор и не смог к ней приехать с Украины.
Девушка пояснила, что возможность привезти мужа в Лиссабон есть, однако это стоит дорого, и сама семейная пара необходимую сумму не потянет. Кристина отметила, что ей не хватает 3500 евро.
На данный момент украинке уже прислали три доната общей суммой 230 евро.
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