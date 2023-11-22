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В Тюмени нашли мёртвой исчезнувшую неделю назад девочку

0:35
Происшествия

В Тюмени нашли мёртвой 16-летнюю Кристину Мокринскую, которая пропала неделю назад. О страшном исходе поисков сообщили в отряде "ЛизаАлерт".

В Тюмени нашли мёртвой исчезнувшую неделю назад девочку
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Местонахождение 16-летней девочки было неизвестно с 14 ноября. Поисками занялась полиция и волонтёры. Подключились специалисты "ЛизаАлерт".

Поиски закончились трагедией. Тело подростка нашли 21 ноября, сообщили в отряде. 

Что произошло с девочкой, и при каких обстоятельствах она погибла, не уточняется.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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