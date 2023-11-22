В Тюмени нашли мёртвой 16-летнюю Кристину Мокринскую, которая пропала неделю назад. О страшном исходе поисков сообщили в отряде "ЛизаАлерт".
Местонахождение 16-летней девочки было неизвестно с 14 ноября. Поисками занялась полиция и волонтёры. Подключились специалисты "ЛизаАлерт".
Поиски закончились трагедией. Тело подростка нашли 21 ноября, сообщили в отряде.
Что произошло с девочкой, и при каких обстоятельствах она погибла, не уточняется.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.