Школьник инсценировал своё ограбление, чтобы потратить родительские деньги

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьник из Пыть-Яха, Ханты-Мансийский автономный округ, придумал ложную историю о нападении, утверждая, что его избили и грабители отняли деньги после покупки хлеба.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Родители подали заявление в полицию, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взял дело под личный контроль, поручив начать уголовное дело о вымогательстве с насилием, сообщает Telegram-канал "Комсомольская правда".

Однако после анализа видеозаписей с камер видеонаблюдения выяснилось, что подросток сам себя избил, чтобы вымышленное ограбление казалось правдоподобным. Реальная цель была в том, чтобы сохранить деньги для себя и потратить их вместе с друзьями.

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