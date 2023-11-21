Школьник из Пыть-Яха, Ханты-Мансийский автономный округ, придумал ложную историю о нападении, утверждая, что его избили и грабители отняли деньги после покупки хлеба.
Родители подали заявление в полицию, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взял дело под личный контроль, поручив начать уголовное дело о вымогательстве с насилием, сообщает Telegram-канал "Комсомольская правда".
Однако после анализа видеозаписей с камер видеонаблюдения выяснилось, что подросток сам себя избил, чтобы вымышленное ограбление казалось правдоподобным. Реальная цель была в том, чтобы сохранить деньги для себя и потратить их вместе с друзьями.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.