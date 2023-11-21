В аэропорту Внуково пассажиров высадили из самолета из-за шутки о бомбе

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирам, направлявшимся на рейс из Москвы в Петербург, пришлось пройти повторную проверку из-за недоразумения, связанного с неудачной шуткой о бомбе. Как сообщает портал Life, ссылаясь на информацию от Shot.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Инцидент произошел в аэропорту Внуково, когда рейс в Петербург готовился к вылету. Пассажиры уже находились на посадке, когда кто-то из них пошутил на тему бомбы.

По словам свидетелей происшествия, экипаж не оценил юмора, и 189 человек были попрошены покинуть самолет. Пассажиров доставили до терминала, где им предстоит пройти повторную проверку безопасности.