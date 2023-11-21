В Ростовской области застрелен 58-летний предприниматель Борисенко

В Ростовской области был застрелен 58-летний Владимир Борисенко, который в 2020 году был осужден за убийство брата кандидата в губернаторы региона.
По предварительной информации, нападение на Борисенко произошло возле спорткомплекса в Белой Калитве. Неизвестный совершил четыре выстрела в голову погибшего, используя пистолет Макарова.
На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и полиции. В связи с этим случаем в регионе активизирован план "Перехват".
Владимир Борисенко был приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова в мае 2017 года. Мотивом преступления стал конфликт за влияние в бизнесе. Вместе с Борисенко был осужден Руслан Джафаров, который получил 13 лет тюрьмы.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.