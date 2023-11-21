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В Ростовской области застрелен 58-летний предприниматель Борисенко

0:56
Происшествия

В Ростовской области был застрелен 58-летний Владимир Борисенко, который в 2020 году был осужден за убийство брата кандидата в губернаторы региона.

В Ростовской области застрелен 58-летний предприниматель Борисенко
Фото: мвд.рф

По предварительной информации, нападение на Борисенко произошло возле спорткомплекса в Белой Калитве. Неизвестный совершил четыре выстрела в голову погибшего, используя пистолет Макарова.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и полиции. В связи с этим случаем в регионе активизирован план "Перехват".

Владимир Борисенко был приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова в мае 2017 года. Мотивом преступления стал конфликт за влияние в бизнесе. Вместе с Борисенко был осужден Руслан Джафаров, который получил 13 лет тюрьмы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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