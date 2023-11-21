Смертельная авария произошла на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге.
По информации, опубликованной в Telegram-канале "Петербургская полиция", инцидент случился во вторник в 15.10.
28-летний молодой человек на Chevrolet задел ограждение на 16 километре КАД, остановился на проезжей части и тут же принялся осматривать автомобиль. Отмечается, что он попросту не успел уведомить других участников дорожного движения о ДТП при помощи знака аварийной остановки.
"В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль "Лада Ларгус", под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя", — говорится в сообщении.
Пострадавший погиб на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.
В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.
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