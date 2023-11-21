В Петербурге автомобиль насмерть задавил своего владельца

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Смертельная авария произошла на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге.

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

По информации, опубликованной в Telegram-канале "Петербургская полиция", инцидент случился во вторник в 15.10.

28-летний молодой человек на Chevrolet задел ограждение на 16 километре КАД, остановился на проезжей части и тут же принялся осматривать автомобиль. Отмечается, что он попросту не успел уведомить других участников дорожного движения о ДТП при помощи знака аварийной остановки.

"В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль "Лада Ларгус", под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя", — говорится в сообщении.

Пострадавший погиб на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.