В Москве мошенники пришли в больницу к женщине, попавшей в ДТП по пути в банк

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Это случилось в момент, когда она направлялась в банк для отправки денег мошенникам. Несмотря на произошедшее, преступники не остановились: они после происшествия направили курьера к пострадавшей, находившейся в больнице.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

13 ноября 67-летнюю Лейлу предупредила некая Ольга через Telegram о звонке, который, как утверждала, должен был поступить от директора ФСБ. Вскоре после этого Лейлу действительно позвонил человек, представившийся Вадимом Викторовичем Куприяновым из ФСБ. Он сообщил, что Лейла якобы перевела средства на организацию, запрещенную в России, сообщает Telegram-канал Baza.

На следующее утро Лейла получила еще один звонок, на этот раз от "работника" Центробанка. По его рекомендации женщина направилась в банк, чтобы оформить кредит на сумму 1,1 миллиона рублей с целью последующего перевода денег на безопасный счет. В момент, когда Лейла бежала к банкомату, ее сбила машина.

ДТП не смутило мошенников. В период пребывания женщины в Боткинской больнице к ней явилась "бабушка", которая спокойно и без труда забрала деньги у шокированной Лейлы.

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