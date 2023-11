Your browser does not support the audio element.

В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Это случилось в момент, когда она направлялась в банк для отправки денег мошенникам. Несмотря на произошедшее, преступники не остановились: они после происшествия направили курьера к пострадавшей, находившейся в больнице.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.