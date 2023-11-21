Суд наказал нижегородца за проезд по людям на гидроцикле

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нижегородецу, который летом 2023 года проехал на гидроцикле сквозь толпу людей, задев несколько человек, наложили штраф в размере 600 тысяч рублей. Его объявили виновным в совершении хулиганства. Эту информацию распространила Приволжская транспортная прокуратура. Обвинение также предложило лишить 40-летнего Александра Б. прав на управление маломерными судами на два года и изъять его транспортное средство в пользу государства.

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Адвокат подзащитного из Нижнего Новгорода пояснил, что клиент двигался на высокой скорости из-за страха быть остановленным за управление гидроциклом без регистрации. По его словам, мужчина не заметил людей из-за того, что следил за катером полицейских.

Сначала нижегородец признал свою вину частично, но затем, якобы, отказался от своих показаний и настаивал на оправдании. Суд вынес ему штраф и лишил прав на управление гидроциклом на 2,5 года. Мужчина был освобожден прямо в зале суда, сообщает newsnn.ru.

Напомним, что в июле на Волге проходило массовое мероприятие, в результате которого река была временно закрыта. Александр Б. пронесся по воде на своем гидроцикле, задев несколько человек. Один человек пострадал. После инцидента мужчина попытался скрыться, но его удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".