Два пешехода стали жертвами дорожной аварии в Саратовской области.
О происшествии в своём Telegram-канале сообщил глава Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
По информации чиновника, инцидент произошёл во вторник вечером в Пугачевском районе. Водитель Renault сбил троих мужчин.
Двое из пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. Третьему пешеходу повезло больше — он выжил и уже получает медицинскую помощь.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.