В Саратовской области автомобилист сбил троих мужчин, двое погибли

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два пешехода стали жертвами дорожной аварии в Саратовской области.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

О происшествии в своём Telegram-канале сообщил глава Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

По информации чиновника, инцидент произошёл во вторник вечером в Пугачевском районе. Водитель Renault сбил троих мужчин.

Двое из пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. Третьему пешеходу повезло больше — он выжил и уже получает медицинскую помощь.