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В Челябинске пациент скорой помощи и его семья подрались с врачами

1:30
Происшествия

В Челябинске медицинские работники скорой помощи, вызванные на помощь, вступили в конфликт с пациентом и его семьей, сообщает информационный канал "Агентство чрезвычайных новостей" в Telegram.

В Челябинске пациент скорой помощи и его семья подрались с врачами
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

По данным Telegram-канала, инцидент произошёл на улице Гагарина. Спасатели прибыли для оказания помощи мужчине с ранением, но происхождение травмы не уточняется.

Медики предоставили пациенту первую помощь и изначально планировали транспортировать его в травматологическое отделение. Однако они передумали, так как пришли к выводу, что мужчина, вероятно, сам причинил себе травму, и вызвали вторую бригаду скорой помощи. В результате решено было направить пациента в наркологическое отделение.

Такие действия врачей вызвали недовольство со стороны родственников, которые отказались согласиться на госпитализацию в наркологию после травматологии. По их версии, после отказа пациент закурил сигарету, после чего один из медиков напал на него, пытаясь задушить.

Возник конфликт между медицинским персоналом и родственниками пострадавшего, который завершился их выводом из помещения, а также вызовом правоохранительных органов.

Согласно словам родственников, после нападения со стороны врача состояние пациента ухудшилось, и его пришлось поместить в реанимацию. Все обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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