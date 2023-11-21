В Челябинске пациент скорой помощи и его семья подрались с врачами

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске медицинские работники скорой помощи, вызванные на помощь, вступили в конфликт с пациентом и его семьей, сообщает информационный канал "Агентство чрезвычайных новостей" в Telegram.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

По данным Telegram-канала, инцидент произошёл на улице Гагарина. Спасатели прибыли для оказания помощи мужчине с ранением, но происхождение травмы не уточняется.

Медики предоставили пациенту первую помощь и изначально планировали транспортировать его в травматологическое отделение. Однако они передумали, так как пришли к выводу, что мужчина, вероятно, сам причинил себе травму, и вызвали вторую бригаду скорой помощи. В результате решено было направить пациента в наркологическое отделение.

Такие действия врачей вызвали недовольство со стороны родственников, которые отказались согласиться на госпитализацию в наркологию после травматологии. По их версии, после отказа пациент закурил сигарету, после чего один из медиков напал на него, пытаясь задушить.

Возник конфликт между медицинским персоналом и родственниками пострадавшего, который завершился их выводом из помещения, а также вызовом правоохранительных органов.

Согласно словам родственников, после нападения со стороны врача состояние пациента ухудшилось, и его пришлось поместить в реанимацию. Все обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами.