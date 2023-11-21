В Страсбурге метеорит пробил крышу автомобиля

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автомобиль, припаркованный на ночь на юге французского Страсбурга, получил сквозную дыру в крыше. Основная версия загадочного ЧП — падение метеорита, передаёт телеканал LCI.

Фото: AFP / Handout

Владелец Renault Clio узнал о беде с его "ласточкой" от полицейских. Они приехали по вызову соседей мужчины, разбуженных страшным грохотом рано утром в понедельник.

На месте происшествия блюстители порядка обнаружили автомобиль с 40-сантиметровой дырой в крыше. Они быстро нашли его хозяина.

"Я спросил их: "Что случилось?", они мне ответили: "Вам лучше увидеть это". И я увидел…" — рассказал молодой человек, до сих пор пребывающий в состоянии шока.

После долгих поисков под машиной нашёлся двухсантиметровый "камень или кусок дерева". Его отправили на экспертизу в Париж.

По словам полицейского, падение небесного тела — основная версия инцидента, "пока не доказано обратное".

Метеорит упал на автомобиль в Страсбурге