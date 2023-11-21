Следственный комитет раскрыл подробности гибели троих астраханцев от отравления

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня на сайте СК РФ по Астраханской области появилось сообщение о подробностях процессуальной проверки в связи с гибелью трех человек от отравления неизвестным веществом.

Фото: "Известия"

19 ноября 2023 года в подъезде дома по улице Чкалова в Трусовском районе города Астрахани было обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения. Признаки насильственной смерти отсутствовали.

В тот же день в Кировском районе Астрахани местная жительница нашла тело своей дочери 2004 года рождения.

Третий труп был обнаружен в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе города. Им оказался мужчина 1994 года рождения.

В качестве предварительной причины смерти всех троих астраханцев было названо отравление неизвестным веществом. Некоторые СМИ сообщили, что речь идёт о синтетических препаратах.

Поведение проверки под особый контроль взял генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков, занимающий должность руководителя следственного управления СК России по Астраханской области. Известно, что следственное управление Следкома РФ по Астраханской области инициировало передачу материалов уголовного дела по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев в следственные органы СК России для более полного и всестороннего расследования.