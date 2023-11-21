Раскрыта причина массового отравления наркотиками в Астрахани

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Массовое отравление наркоманов в Астрахани стало следствием ошибки наркоторговцев. Об этом рассказали мигранты — распространители зелья, передаёт телеграм-канал SHOT.

Фото: "Известия"

Как оказалось, покупателям продали метадон вместо заказанного ими мефедрона. Дозировка этих веществ сильно отличается, поэтому вместо кайфа потребители получили тяжёлую интоксикацию.

Зкладчики уверяют, что ничего не знали о подмене — по всей вероятности, она произошла у оптового дилера. Похоже, что не обманывают — пострадавшие отоваривались в разных наркошопах.

Массовый падёж астраханских наркоманов приключился в минувшие выходные. С 18 по 20 ноября с отравлением метадоном были госпитализированы 25 человек. Трое умерли, двоих выписали, остальные пока в больнице. Те, кто распространял отраву, — мигранты из разных стран Центральной Азии — задержаны в Ставрополе.