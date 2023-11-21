Массовое отравление наркоманов в Астрахани стало следствием ошибки наркоторговцев. Об этом рассказали мигранты — распространители зелья, передаёт телеграм-канал SHOT.
Как оказалось, покупателям продали метадон вместо заказанного ими мефедрона. Дозировка этих веществ сильно отличается, поэтому вместо кайфа потребители получили тяжёлую интоксикацию.
Зкладчики уверяют, что ничего не знали о подмене — по всей вероятности, она произошла у оптового дилера. Похоже, что не обманывают — пострадавшие отоваривались в разных наркошопах.
Массовый падёж астраханских наркоманов приключился в минувшие выходные. С 18 по 20 ноября с отравлением метадоном были госпитализированы 25 человек. Трое умерли, двоих выписали, остальные пока в больнице. Те, кто распространял отраву, — мигранты из разных стран Центральной Азии — задержаны в Ставрополе.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.