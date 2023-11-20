Рабочие выкопали два скелета в Москве

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух человек, чьи останки нашли на юго-западе и северо-востоке Москвы.

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По информации, опубликованной в Telegram-канале городской прокуратуры, первый скелет был обнаружен коммунальщиками в 1-м Сетуньском проезде при демонтаже подземного трубопровода.

На останки второго человека наткнулись рабочие недалеко от улицы Большой Черкизовской. Сотрудники столичного СК организовали доследственную проверку.

Отмечено, что для выяснения причин смерти этих людей назначены судебно-медицинские экспертизы.