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Рабочие выкопали два скелета в Москве

Происшествия

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух человек, чьи останки нашли на юго-западе и северо-востоке Москвы.

Рабочие выкопали два скелета в Москве
Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации, опубликованной в Telegram-канале городской прокуратуры, первый скелет был обнаружен коммунальщиками в 1-м Сетуньском проезде при демонтаже подземного трубопровода.

На останки второго человека наткнулись рабочие недалеко от улицы Большой Черкизовской. Сотрудники столичного СК организовали доследственную проверку.

Отмечено, что для выяснения причин смерти этих людей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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