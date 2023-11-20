Ресторан в Казани отрицает свою причастность в возможном отравлении ведущей

В ресторане "Вишня золотая" в Казани утверждают, что они не причастны к отравлению ведущей "Ак Барс Шоу" Маргариты Юргенсон. Представители заведения предоставили соответствующий ответ на запрос Inkazan.
"В нашем заведении она не могла отравиться". Собеседник также рассказал, что все блюда, которые пробовала ведущая, были подвергнуты термической обработке, поэтому ей не могло стать плохо из-за еды из "Вишни золотой", — заявил администратор общепита.
Представитель ресторана предположил, что Юргенсон могла поесть в другом месте и отравиться там. Однако специалисты и сотрудники общепита уже разбираются в этом вопросе.
"Мы также на связи с ней", — сообщил администратор.
Ранее ведущая "Ак Барс Шоу" рассказала в своем аккаунте в одной из социальных сетей, что не присутствовала на зеленом дерби 18 ноября из-за сильного отравления. Юргенсон заявила, что все симптомы появились через 40 минут после того, как она поела в "Вишне золотой".
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