Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SR: в США нашли объяснение головной боли после пары бокалов красного вина
Профессор Миршаймер: для переговоров Путина и Зеленского нужно убрать США
Ведущего Александра Васильева в шоу "Модный приговор" заменит модельер Денис Симачев
Эксперт спрогнозировал снижение цен на недвижимость в Нижнем Новгороде
Психолог Вафин объяснил, как вычислить мужчину-изменника
Окружение Байдена хочет сменить ему обувь, чтобы снизить риск падений
Сенатор Джабаров поставил диагноз властям Финляндии в отношении РФ: "Съехали с катушек"
Зеленский пожелал Байдену победы там, где тот захочет
Экономист Лисовский объяснил отказ аптек продавать психотропные препараты

Ресторан в Казани отрицает свою причастность в возможном отравлении ведущей

1:06
Происшествия

В ресторане "Вишня золотая" в Казани утверждают, что они не причастны к отравлению ведущей "Ак Барс Шоу" Маргариты Юргенсон. Представители заведения предоставили соответствующий ответ на запрос Inkazan.

Ресторан в Казани отрицает свою причастность в возможном отравлении ведущей
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

"В нашем заведении она не могла отравиться". Собеседник также рассказал, что все блюда, которые пробовала ведущая, были подвергнуты термической обработке, поэтому ей не могло стать плохо из-за еды из "Вишни золотой", — заявил администратор общепита.

Представитель ресторана предположил, что Юргенсон могла поесть в другом месте и отравиться там. Однако специалисты и сотрудники общепита уже разбираются в этом вопросе.

"Мы также на связи с ней", — сообщил администратор.

Ранее ведущая "Ак Барс Шоу" рассказала в своем аккаунте в одной из социальных сетей, что не присутствовала на зеленом дерби 18 ноября из-за сильного отравления. Юргенсон заявила, что все симптомы появились через 40 минут после того, как она поела в "Вишне золотой".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Последние материалы
Сенатор Джабаров поставил диагноз властям Финляндии в отношении РФ: "Съехали с катушек"
Зеленский пожелал Байдену победы там, где тот захочет
Экономист Лисовский объяснил отказ аптек продавать психотропные препараты
В Башкортостане у школьника чуть не сгорел телефон прямо на уроке
Светлана Лобода готова спеть для россиян на корпоративах, но в Казахстане
Немцы удивлены: находящиеся под санкциями россияне продолжают путешествовать
На лице новой "мисс Вселенная" видны следы операций — пластический хирург
InfoBRICS: всё больше бойцов ВСУ понимают, что их истинный враг — правительство Украины
Более 150 самолетов с 12 октября доставили в Египет помощь для сектора Газа
В Саратове контролёр заставил ребёнка три раза оплатить за проезд и высадил из автобуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников