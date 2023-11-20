Ресторан в Казани отрицает свою причастность в возможном отравлении ведущей

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ресторане "Вишня золотая" в Казани утверждают, что они не причастны к отравлению ведущей "Ак Барс Шоу" Маргариты Юргенсон. Представители заведения предоставили соответствующий ответ на запрос Inkazan.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

"В нашем заведении она не могла отравиться". Собеседник также рассказал, что все блюда, которые пробовала ведущая, были подвергнуты термической обработке, поэтому ей не могло стать плохо из-за еды из "Вишни золотой", — заявил администратор общепита.

Представитель ресторана предположил, что Юргенсон могла поесть в другом месте и отравиться там. Однако специалисты и сотрудники общепита уже разбираются в этом вопросе.

"Мы также на связи с ней", — сообщил администратор.

Ранее ведущая "Ак Барс Шоу" рассказала в своем аккаунте в одной из социальных сетей, что не присутствовала на зеленом дерби 18 ноября из-за сильного отравления. Юргенсон заявила, что все симптомы появились через 40 минут после того, как она поела в "Вишне золотой".