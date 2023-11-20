В Саратове контролёр заставил ребёнка три раза оплатить за проезд и высадил из автобуса

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

11-летнюю девочку из Саратова вынудили трижды заплатить за проезд, однако она была высажена из транспорта во время метели. Инцидент был описан матерью ребёнка, которая обратилась в редакцию портала "Версия-Саратов". По её словам, банковский терминал не смог списать оплату за проезд, поэтому контролёр заставила пассажирку оплатить ещё дважды, но в конечном итоге всё равно высадила её, несмотря на плрхие погодные условия на улице.

Фото: stihi.ru

Позднее выяснилось, что на карте ребёнка было достаточно денег, и списания произошли все три раза. Однако неисправен был терминал транспортной компании. "Версия-Саратов" подтверждает, что мать девочки предоставила документы о произошедших списаниях.

Не уточняется, были ли приняты меры в отношении контролёра, который нарушил запрет на высадку детей за неоплаченный проезд. Представители администрации города отказались комментировать произошедшее.