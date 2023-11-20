В Башкортостане у школьника чуть не сгорел телефон прямо на уроке

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Янаульском интернате произошел инцидент. Один из учеников внезапно заметил, что его мобильный телефон стал слишком горячим в руках. Из-за перегрева устройства началось его плавление, сопровождаемое даже выделением дыма. Об этом информировали в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

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Для предотвращения возможного возгорания было принято решение эвакуировать всех находившихся в здании — 138 человек, в том числе 122 ребенка, до прибытия пожарных. К счастью, никто не пострадал, однако устройство претерпело серьезные повреждения.

Спасательные службы отмечают, что мобильные телефоны и портативные зарядные устройства с использованием литий-ионных аккумуляторов могут быть погашены только полным погружением в воду, сообщает mkset.ru.