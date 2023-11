Your browser does not support the audio element.

В Янаульском интернате произошел инцидент. Один из учеников внезапно заметил, что его мобильный телефон стал слишком горячим в руках. Из-за перегрева устройства началось его плавление, сопровождаемое даже выделением дыма. Об этом информировали в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0