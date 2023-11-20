Стало известно об атаке украинской армии на аэродром в Херсонской области. Как пишет "Царьград", вечером 17 ноября боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли гражданские объекты в регионе, в числе которых также оказался и аэродром. Удары были нанесены из реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего было выпущено три реактивных снаряда.
"Враг по большому счёту ударил по гражданскому объекту, повредив ангар с удобрениями", — рассказали журналисты.
В результате ударов есть повреждения гражданских самолётов. Среди мирного населения пострадавших нет.
Источник портала также подчеркнул, что с места падения ракеты были изъяты металлические объекты. Их передали специалистам для проведения экспертиза. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.