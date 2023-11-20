Аэродром в Херсонской области подвергся обстрелу из HIMARS

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно об атаке украинской армии на аэродром в Херсонской области. Как пишет "Царьград", вечером 17 ноября боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли гражданские объекты в регионе, в числе которых также оказался и аэродром. Удары были нанесены из реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего было выпущено три реактивных снаряда.

Фото: openverse.org by himars is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Враг по большому счёту ударил по гражданскому объекту, повредив ангар с удобрениями", — рассказали журналисты.

В результате ударов есть повреждения гражданских самолётов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Источник портала также подчеркнул, что с места падения ракеты были изъяты металлические объекты. Их передали специалистам для проведения экспертиза. В настоящее время по данному факту проводится проверка.