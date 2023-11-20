Шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ученик шестого класса, пытаясь попробовать вейп, упал на пол школьного туалета в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой отдел МВД.

Фото: мвд.рф

"По предварительной информации, в субботу, 18 ноября, ученик 6 класса задержался и зашел в школьный туалет, где находились два ученика девятого класса, один из которых курил вейп. Мальчик попросил попробовать, и после вдоха пара из электронной сигареты ему стало плохо, в результате чего он потерял сознание и упал на пол", — говорится в сообщении.

По данным главка, это не первый подобный случай с шестиклассником в школе. Администрации лицея рекомендовано внести подростков в журнал внутреннего учета, также рассматривается вопрос об их включении в профилактический учет в полиции.