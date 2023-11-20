Авария со школьным автобусом в Германии: 10 детей пострадали

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уточняется, что авария произошла в районе Фюрт. По неизвестной пока причине автобус сошёл с трассы и врезался в дерево. По информации издания, большинство пострадавших детей получили легкие травмы и после оказания им помощи на месте пересели на другой автобус.

Фото: pixabey.com

В силовых структурах Средней Франконии подтвердили информацию о ДТП со школьным автобусом. Однако не уточнили количество пострадавших. . Кроме того, полиция предупредила о перекрытии дороги, на которой произошел инцидент.