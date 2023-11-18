В городе Пушкине Санкт-Петербурга прохожие нашли завёрнутую в одеяло новорождённую девочку.
По информации городского СУ СК, ребёнок был оставлен в мороз на территории "Отдельного парка".
По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству).
Уточняется, что доклад о ходе расследования дела будет представлен главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.