Уголовное дело заведено после обнаружения младенца в одеяле в Петербурге

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Пушкине Санкт-Петербурга прохожие нашли завёрнутую в одеяло новорождённую девочку.

Фото: Фото: ГСУ СК России

По информации городского СУ СК, ребёнок был оставлен в мороз на территории "Отдельного парка".

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Уточняется, что доклад о ходе расследования дела будет представлен главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.