Семейный скандал в подмосковных Мытищах плохо закончился для всех его участников.
Как пишет Telegram-канал Shot, в одной из семей в Мытищах начались выяснения отношений, в ходе которых 43-летняя горожанка сначала ранила кухонным ножом своего супруга, после чего кинулась на свекровь.
В посте отмечается, что на месте происшествия была и мать нападавшей, которая оказалась единственной, кто смогла привести в чувство агрессоршу. Мать женщины позвонила в скорую помощь и полицию, которые были на месте спустя совсем недолгое время.
Врачи сообщили, что свекровь нападавшей получила ранение в бедро. О тяжести и характере травм у мужа женщины ничего не говорится.
Нападавшая была задержана, после чего её направили в психиатрическую клинику. Сообщается, что в прошлом женщина уже была на учёте в ПНД.
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