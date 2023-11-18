В Мытищах россиянку, которая ударила ножом мужа и свекровь, направили в психбольницу

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семейный скандал в подмосковных Мытищах плохо закончился для всех его участников.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет Telegram-канал Shot, в одной из семей в Мытищах начались выяснения отношений, в ходе которых 43-летняя горожанка сначала ранила кухонным ножом своего супруга, после чего кинулась на свекровь.

В посте отмечается, что на месте происшествия была и мать нападавшей, которая оказалась единственной, кто смогла привести в чувство агрессоршу. Мать женщины позвонила в скорую помощь и полицию, которые были на месте спустя совсем недолгое время.

Врачи сообщили, что свекровь нападавшей получила ранение в бедро. О тяжести и характере травм у мужа женщины ничего не говорится.

Нападавшая была задержана, после чего её направили в психиатрическую клинику. Сообщается, что в прошлом женщина уже была на учёте в ПНД.