В центре Москвы несколько преступников открыли стрельбу рядом с банком

Несколько преступников открыли огонь возле банка в центре Москвы и похитили примерно 300 миллионов рублей у курьеров, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
"По информации собеседника, неизвестные подъехали на автомобиле к курьерам у банка на Пресненском валу, перевозившим около 300 миллионов рублей. Они открыли огонь и затем похитили деньги", — отметил представитель агентства.
Он также добавил, что в настоящее время проводятся поиски грабителей.
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