В центре Москвы несколько преступников открыли стрельбу рядом с банком

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Несколько преступников открыли огонь возле банка в центре Москвы и похитили примерно 300 миллионов рублей у курьеров, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

Фото: мвд.рф

"По информации собеседника, неизвестные подъехали на автомобиле к курьерам у банка на Пресненском валу, перевозившим около 300 миллионов рублей. Они открыли огонь и затем похитили деньги", — отметил представитель агентства.

Он также добавил, что в настоящее время проводятся поиски грабителей.